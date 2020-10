Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec une de ses stars !

Publié le 10 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des grandes figures du projet QSI et puisqu’il est aujourd’hui le joueur le plus ancien du PSG, Marco Verratti affiche son envie de poursuivre cette aventure encore longtemps.

Recruté par le PSG à l’été 2012 alors qu’il était inconnu du grand public européen, Marco Verratti (27 ans) s’est bâti une solide réputation et un palmarès XXL au Parc des Princes. Le milieu de terrain italien, qui est désormais le joueur le plus ancien du projet QSI au PSG, est l’un des homes forts du vestiaire et l’une des plus belles trouvailles de Leonardo. Et avec un contrat qui court jusqu’en juin 2024 au PSG, Verratti semble avoir les idées claires quant à son avenir…

« Il ne me vient pas à l’esprit de partir »