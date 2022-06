Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, bling-bling... Mbappé revient sur les sorties XXL d'Al-Khelaïfi

Publié le 25 juin 2022 à 9h15 par Jules Kutos-Bertin

Quelques jours après la sortie de Nasser Al-Khelaïfi sur le « bling-bling » et « la fin des paillettes », Kylian Mbappé lui a répondu. L’attaquant du PSG assure avoir compris le message de son président et rappelle sa confiance en vue de la saison prochaine.

« On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes ». Dans un entretien accordé au journal Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, annonçait la couleur pour la saison prochaine, expliquant qu'il veut mettre un terme au côté bling-bling qui colle à la peau de son club et de joueurs tels que Neymar. Après un nouvel exercice difficile, le PSG a dû changer certaines choses en interne. Leonardo est parti, Mauricio Pochettino va le suivre, mais les comportements doivent aussi changer dans le vestiaire.

«Quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling, mais...»