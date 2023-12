Mercato - PSG : Blessé, son transfert à Paris capote

Thibault Morlain

Révélé au LOSC et passé notamment par l’ASSE, Christophe Landrin fait également partie de ses joueurs qui ont porté le maillot du PSG. C’est en 2005 que l’ailier a rejoint le club de la capitale alors qu’il était libre de tout contrat suite à son départ de Lille. Landrin a ainsi signé avec le PSG, chose qu’il aurait pu faire quelques mois auparavant. C’était sans compter sur une grave blessure…

Leny Yoro et Lucas Chevalier dans le viseur du PSG, ils pourraient donc quitter le LOSC et rejoindre la capitale française. Un chemin emprunté déjà par plusieurs joueurs dans le passé. Ça a notamment le cas par Christophe Landrin. Joueur du PSG lors de la saison 2005-2006, il avait posé ses valises à Paris après son expérience au LOSC, son club formateur.

« Je devais signer avec le PSG »

Ancien joueur de l’ASSE, Christophe Landrin s’est confié aux médias des Verts. Interrogé sur un transfert qui ne s’est pas réalisé, il a fait une confidence sur son arrivée avortée au PSG, lâchant : « Je devais signer avec le PSG lorsque j'ai été victime de la double fracture face au TFC ».



Au final, ça n’a été que partie remise puisque Christophe Landrin a fini par rejoindre le PSG en 2015, à la fin de son contrat avec le LOSC : « Le LOSC, et je l'ai parfaitement compris, n'a pas souhaité me prolonger. Dix-huit mois plus tard, le couperet, en l'occurrence le terme de mon contrat, est tombé. J'étais libre. Il ne fut donc nullement question de montant du transfert, de valeur marchande, autant de données qui peuvent parfois polluer les tractations. Dans tous les cas, cela n'a jamais été mon truc, ma motivation première. Et finalement, j'ai donc rejoint le PSG ».

« C'était un fait de jeu, un accident »