Mercato - PSG : «Beaucoup de sollicitations», il se lâche sur le départ du frère de Mbappé

Comme son frère Kylian, parti au Real Madrid, Ethan Mbappé a lui aussi décidé de quitter le PSG cet été. Le milieu de terrain âgé de 17 ans a fait le choix de rester en Ligue 1 et de rejoindre le LOSC, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2027, même s’il avait beaucoup d’autres sollicitations, comme l’a indiqué Olivier Létang.

Arrivé en même temps que son frère en 2017, Ethan Mbappé a lui aussi fait le choix de quitter le PSG à la fin de son contrat en juin dernier. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain a décidé de rester en Ligue 1 et de s’engager jusqu’en juin 2027 avec le LOSC, malgré plusieurs autres opportunités.

«Il a souhaité venir chez nous par rapport au projet»

« Comment j’ai fait pour faire venir Ethan Mbappé ? Je suis un peu pudique, je n'aime pas trop parler des relations humaines... Je me suis déjà exprimé là-dessus. C'est une famille qui a un vrai projet sportif pour Ethan, pour Kylian, avec une véritable vision, une véritable stratégie. Donc, bien évidemment que si on reprend le cas d'Ethan, il y avait beaucoup, beaucoup de sollicitations. Il a souhaité venir chez nous par rapport au projet, mais aussi par rapport à la relation de confiance que nous avons », a déclaré Olivier Létang, dans un entretien accordé à RMC Sport.

«Ethan a été très touché de sa blessure»

Si le LOSC sera opposé au Real Madrid mercredi soir en Ligue des champions, les frères Mbappé n’auront malheureusement pas l’occasion de jouer l’un contre l’autre, Ethan étant blessé pour plusieurs mois : « On est triste qu'il soit blessé parce que ça aurait pu être effectivement un moment formidable. Ethan a été très touché de sa blessure, mais je lui ai dit "voilà, ça arrive, on ne va pas revenir en arrière. Maintenant, c'est comme ça, il faut qu'on regarde devant, que tu te soignes et que tu reviennes le plus vite possible” », a ajouté Olivier Létang.