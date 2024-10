Mercato : Le Real Madrid a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé n'a pas été la seule arme offensive ajoutée à l'arsenal du Real Madrid. En parallèle de la star française, le club madrilène a accueilli Endrick, la jeune pépite brésilienne, dont la signature avait été scellée en décembre 2022. Désormais vêtu du maillot blanc des Merengue, ce prodige au talent indéniable est perçu comme l’alternative idéale à Mbappé, actuellement en phase de reprise après une blessure.

Kylian Mbappé, l'une des grandes stars du Real Madrid, connaît un coup d'arrêt après un excellent début de saison sous ses nouvelles couleurs. Avec sept buts en neuf apparitions toutes compétitions confondues, le prodige français semblait s'imposer rapidement au sein de l'effectif madrilène. Mais la chance a tourné mardi, après une victoire contre le Deportivo Alavés. Touché à la cuisse, Mbappé devait être éloigné des terrains trois semaines. Or, il figure dans le groupe qui affrontera le LOSC. Il ne devrait pas encore être suffisamment remis pour démarrer titulaire. Mais avec le recrutement d'Endrick, Carlo Ancelotti a une solution de choix pour pallier à l'éventuelle absence de sa vedette comme l'a fait remarquer Fernando Morientes.

Départ de Mbappé : Le grand ouf de soulagement du vestiaire du PSG https://t.co/CeRhabp6ge pic.twitter.com/3Rt4MjHLM6 — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

Morientes croit en Endrick

« J'aime beaucoup la personnalité d'Endrick. Ce n'est pas facile d'arriver à Madrid à un si jeune âge... Il faut être sur place pour se rendre compte de l'ampleur du club. Tout est amplifié. Pour le meilleur et pour le pire. Les répercussions sont mondiales. Cela peut aussi vous affecter mentalement. Et Endrick est arrivé ici très jeune, il s'est très bien adapté et il montre beaucoup de personnalité. C'est un gars qui a des caractéristiques qui peuvent très bien s'adapter à ce que nous avons en haut de l'échelle », a déclaré l'ancien attaquant du Real Madrid pour AS, avant de poursuivre.

«Il est certainement une alternative»

« Même avec Arda Güler, avec Bellingham qui vient de l'arrière.... Si Mbappé n'est pas là, comme il l'est actuellement, il est certainement une alternative », a ajouté Fernando Morientes. Reste à voir si Endrick démarrera titulaire à Lille mercredi soir.