Mercato - PSG : Ethan Mbappé dit tout après son transfert

A 17 ans, Ethan Mbappé a donc imité son frère Kylian à l’occasion de ce mercato estival. S’il n’a pas signé au Real Madrid, il a tout de même quitté le PSG. Après quelques apparitions avec Luis Enrique la saison dernière, le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel dans le nord de la France, au LOSC. Un choix qu’Ethan Mbappé juge comme le meilleur pour lui à l’instant T.

Nouveau joueur du LOSC, club qu’il a rejoint en provenance du PSG, Ethan Mbappé aurait très bien pu prendre une autre trajectoire cet été. En effet, ce jeudi, en conférence de presse, Olivier Létang, président des Dogues, a révélé : « Je tiens de nouveau à remercier Ethan et ses parents pour la confiance. Il y avait beaucoup de possibilités pour eux. La première c’était de rester au PSG, la deuxième c’était d’aller au Real Madrid. Après il y avait un certain nombre de clubs comme Séville, Dortmund, l’Ajax. C’est une vraie confiance mutuelle que l’on se fait pour avancer et réaliser de belles choses ensemble ».

« A mon âge, quitter la France, ce n’était pas une bonne option »

Quelles sont donc les raisons qui ont amené Ethan Mbappé à s’engager au LOSC ? A l’occasion de se présentation, le petit frère de Kylian Mbappé a justifié sa signature à Lille plutôt notamment que de partir à l’étranger : « J’ai choisi le LOSC d’abord parce qu’il fallait trouver le bon projet pour moi. Mais surtout, à mon âge, quitter la France, ce n’était pas une bonne option. Je tiens d’abord à remercier le président pour sa confiance. Le LOSC a tout fait pour que je rejoigne ce projet. C’est pour cela que je suis amené à être ici devant vous ».

« Le LOSC est un bon choix »

« C’était important de créer mon propre chemin parce qu’au PSG, on me voyait beaucoup sous l’ombre de mon frère. Il fallait bien évidemment créer mon propre chemin. Je pense que le LOSC c’est le bon choix. (…) Le LOSC est un bon choix parce que le discours du président, le projet mis en place, m’ont facilité la tâche. Le projet c’était de continuer dans ma progression, me développer et de travailler. Je dois travailler pour avoir le temps de jeu que je veux », a ensuite poursuivi Ethan Mbappé.