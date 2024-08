Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Ethan Mbappé ont toujours évolué ensemble et ce fut également le cas au PSG ces dernières années. Toutefois, le frère cadet n’a pas suivi le capitaine de l’équipe de France au Real Madrid et a plutôt signé au LOSC. Il a justifié cette décision ce jeudi.

Les frères Mbappé ont tous deux changé d’air à l’intersaison. En fin de contrat avec le PSG, Kylian et Ethan ont respectivement rejoints le Real Madrid et le LOSC afin de relever de nouveaux défis. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’en est allé vivre son rêve de gosse à la Casa Blanca lorsque son frère cadet de 17 ans a fait le choix de parfaire sa formation dans un club de Ligue 1 : le LOSC.

Les routes des frères Mbappé se sont séparées après le PSG

Le nouveau numéro 29 du LOSC a signé un contrat de trois saisons avec le pensionnaire de Ligue 1 qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine si jamais le club lillois réussissait à franchir les barrages à l’intersaison. Pour Ethan Mbappé, ce nouveau challenge est d’une part bienvenu, mais était surtout nécessaire.

Ethan Mbappé voulait «créer» son «propre chemin» en signant au LOSC

« C’était important de créer mon propre chemin et le LOSC est le bon club pour créer ma propre histoire. Je dois travailler pour avoir le temps de jeu que je souhaite ». a confié Ethan Mbappé à l’occasion de son passage en conférence de presse de présentation et dans des propos rapportés par le compte X du LOSC.