Mercato : PSG, Bayern... Daniel Riolo a tranché pour Thilo Kehrer !

Publié le 22 août 2021 à 23h15 par La rédaction

Alors que Thilo Kehrer est annoncé avec insistance du côté du Bayern, Daniel Riolo s’est exprimé sur l’avenir du défenseur allemand. Et il lui a conseillé de rejoindre le club munichois.

Si le mercato du PSG a été très agité jusqu’à l’arrivée de Lionel Messi, Leonardo a baissé le rythme parce qu'il doit maintenant vendre en priorité. Et Thilo Kehrer fait partie des joueurs annoncés sur le départ. Avec l’arrivée de Sergio Ramos et d'Achraf Hakimi, son avenir au PSG s’assombrirait encore plus. Heureusement pour Leonardo, Kehrer a la cote en Bundesliga. D'ailleurs, le Bayern Munich serait intéressé par l’international allemand. Interrogé sur l'avenir de Thilo Kehrer, Daniel Riolo a estimé qu'il ferait bien de foncer en direction du club allemand.

« Le Bayern c’est un contexte qui lui sera plus favorable »