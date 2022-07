Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Un contrat à la Michael Jordan envisagé pour Lionel Messi

Publié le 4 juillet 2022 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 juillet 2022 à 11h32

L’été dernier, le FC Barcelone a été marqué par le départ de Lionel Messi, et ce malgré l’accord trouvé pour sa prolongation. Les problèmes financiers rencontrés par l’écurie catalane ont en effet empêché Joan Laporta de conserver l’Argentin, un dossier qui fait encore parler. Candidat battu à la présidence du Barça, Victor Font assure qu’il avait de son côté les moyens pour permettre à La Pulga de finir sa carrière du côté du Camp Nou.

Près d’un an après son départ, Lionel Messi fait encore parler de lui à Barcelone. Alors que le club catalan tente aujourd’hui d’oublier l’Argentin, certains regrettent toujours l’échec de sa prolongation, estimant que La Pulga devait finir sa carrière chez les Blaugrana et ne pas rejoindre le PSG. C’est notamment le cas de Victor Font, candidat battu à l’élection pour la présidence du FC Barcelone, qui ne manque jamais une occasion pour rappeler à Joan Laporta son échec dans ce dossier.

« Avec moi, Messi serait resté »

Alors que Joan Laporta a finalement fait son retour à la tête du Barça, cela n’a pas empêché le départ de Lionel Messi en raison des problèmes économiques rencontrés par le club culé. De son côté, Victor Font reste persuadé qu’il aurait été capable d’éviter ce scénario. « Avec moi, Messi serait resté car nous avions un plan avec un effet immédiat », déclarait-il récemment. Pour La Vanguardia , l’ancien candidat à la présidence a détaillé en détail sa stratégie pour conserver le septuple Ballon d’Or, et ce malgré l’état des finances du Barça.

Mercato - PSG : Lionel Messi monte au créneau pour Neymar https://t.co/x0FqROxfuZ pic.twitter.com/6TbG9opNgK — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Un contrat à vie et une marque à la Jordan, le plan de Victor Font avec Lionel Messi

S’appuyant sur Michael Jordan, Victor Font explique qu’il aurait souhaité développer une marque similaire à celle de la légende de la NBA après la fin de sa carrière de joueur afin de conserver Lionel Messi, tout en permettant à ce dernier de percevoir une somme importante chaque année grâce à celle-ci. « Notre plan pour garder Messi était différent. Nous aurions réduit la masse salariale et les pertes dès la première année, pour lui offrir un contrat à vie. L'autre jour, je lisais que la marque Jordan développée chez Nike a dépassé les 5 milliards de dollars de revenus cette année. Jordan sera payé 150 millions en un an, soit plus que toute autre star actuelle de la NBA et plus que lorsqu'il jouait. Nous allions au-delà du renouvellement conventionnel. Je suis sûr que Messi l'aurait apprécié car cela renforçait son lien avec le Barça. Aujourd'hui, il est urgent de rétablir ce lien », confie Victor Font.

Désormais au PSG, Messi veut briller

Finalement, Joan Laporta a remporté les élections et a vu Lionel Messi filer vers le PSG malgré l’accord trouvé pour une prolongation au FC Barcelone. Le club culé souhaite désormais mettre la main sur Robert Lewandowski pour renforcer un secteur offensif orphelin de l’attaquant argentin, tandis que ce dernier espère réaliser une deuxième saison plus satisfaisante dans la capitale française, après une année délicate durant laquelle Messi a tenté de s’acclimater à un nouvel environnement.