Mercato - PSG : Allegri a snobé le PSG, une étonnante anecdote est révélée

Publié le 4 juillet 2022 à 10h10 par La rédaction

Pour sa quête d’un coach pour la saison prochaine, le PSG semble enfin avoir trouvé son homme en la personne de Christophe Galtier. Mais avant lui, le club de la capitale avait une autre piste en tête, celle menant à Massimo Allegri. Et ce dernier aurait refusé pour une raison plutôt inattendue.

Après une saison 2021-2022 plus que mitigée, c’est l’heure du grand changement au PSG. Le club parisien veut tout chambouler et a décidé de changer sa ligne de conduite. Et pour cela, plusieurs joueurs ont déjà été invités à plier bagages. Mais il n’y a pas qu’au niveau de l’effectif que les choses vont bouger. Le coach argentin Mauricio Pochettino, très critiqué notamment pour son absence de style de jeu, a été lui aussi poussé vers la sortie par le PSG.

Allegri contacté

Et dans sa liste pour le remplacer, le PSG avait coché le nom de Massimo Allegri. De par son expérience et son statut, l’ancien entraineur de la Juventus est une cible de longue date du club francilien. Mais le coach italien a refusé, et pour une raison étonnante…

