Mercato - PSG : Le « nouveau Ronaldo » brouille les pistes pour son avenir !

Nouvelle sensation du côté de Palmeiras, Endrick agite l'Europe, où quelques cadors comme le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid le surveilleraient. Cependant, le joueur de 15 ans s'est montré assez clair pour son avenir. Même si son père, lui, envoie des signaux favorables au club madrilène.

Depuis quelques jours maintenant, une nouvelle pépite brésilienne agite l’Europe. À seulement 15 ans, Endrick s’est déjà fait repérer par de nombreux cadors européens. En effet, l’attaquant de Palmeiras serait convoité par des équipes comme le PSG, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, désireux de s’attacher les services d’un joueur qui pourrait devenir la prochaine star du football mondial. Toutefois, Palmeiras ne compterait pas laisser partir son joyau si facilement, le club brésilien étant déterminé à lui faire signer son premier contrat professionnel lorsqu'il le pourra. De son côté, Endrick s'est déjà décidé pour son avenir.

Endrick affirme qu’il va «rester encore longtemps à Palmeiras»

Au micro de TNT Brésil , le jeune attaquant de 15 ans a affirmé que son futur sera à Palmeiras pour le moment : « Palmeiras est le club qui a toujours été avec moi. Palmeiras est venu, a tout ramassé, a donné un travail à mon père et ma famille était super contente. Merci beaucoup à Palmeiras car je leur suis très reconnaissant, et je crois que si un jour je pars, vais en Europe, quand je reviendrai ce sera à Palmeiras, car je suis très reconnaissant envers le club (…) Je veux me concentrer sur Palmeiras, c'est l'équipe où je veux devenir une idole, j'apprécie toujours ça. Je vais rester encore longtemps à Palmeiras et je crois que je peux encore apporter beaucoup de joies aux fans. En dehors du terrain, j'essaie de ne pas penser aux clubs qui me regardent. Il n'y a aucun moyen de ne pas le voir, non. C'est à la télé, tout le monde dit qu'il y a une équipe intéressée ici et là, mais j'essaie de rester calme, car ce qui compte le plus, c'est ma tête, mon humilité et garder les pieds sur terre. »

