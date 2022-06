Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Ousmane Dembélé a fait son choix

Publié le 24 juin 2022 à 14h10 par Bernard Colas

Sous contrat jusqu’au 30 juin, Ousmane Dembélé n’a toujours pas révélé sa décision pour son avenir. L’international français semblait se diriger vers un départ libre, mais celui-ci privilégierait désormais un avenir en Catalogne. Au sein du club culé, on est prêt à prolonger l’attaquant, mais les conditions sont fixées.

Le feuilleton Dembélé s’éternise et l’issue reste très incertaine. Annoncé depuis plusieurs mois au PSG, à Chelsea ou encore à Manchester United, le champion du monde tricolore n’a donné aucun indice clair concernant son avenir, rappelant simplement le fait qu’il se sentait bien en Catalogne. Pour autant, cela ne l’a pas incité jusqu’ici à renouveler son bail avec le FC Barcelone, alors que Dembélé sera libre à partir du 1er juillet. Les négociations sont au point mort entre l’attaquant et son club, et pourtant, Ousmane Dembélé serait bien parti pour rester chez les Blaugrana .

Dembélé veut rester, le Barça attend