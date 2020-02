Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone ne pourra rien faire pour Neymar !

Publié le 19 février 2020 à 2h10 par La rédaction

Il se confirme que Neymar est parti pour rester au Paris Saint-Germain. Explication.

Comme analysé par le10sport.com , le changement de cap de Neymar depuis quelques mois, le crack brésilien apparaissant beaucoup plus déterminé à s'investir à fond dans le projet PSG, pourrait probablement s'expliquer par le fait qu'il a intégré que le FC Barcelone n'avait en fait pas la capacité de financer son retour.

Un candidat à la présidence le confirme