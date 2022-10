Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Messi a sa préférence

Publié le 29 octobre 2022 à 20h00

Pierrick Levallet

Étincelant avec le PSG en cette première partie de saison, Lionel Messi voit son avenir devenir un sérieux sujet en interne. L'Argentin n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire en juin prochain et que le FC Barcelone est sur le coup. Cependant, un favori très clair se dégagerait pour la suite de la carrière de Lionel Messi.

Cette saison, Lionel Messi semble avoir retrouvé son véritable niveau. Après un premier exercice compliqué, entre Covid-19 et adaptation, l’Argentin se montre brillant. Cependant, l’avenir du joueur de 35 ans commence à être un sérieux sujet au PSG. Le contrat de Lionel Messi expire en juin prochain et pour le moment, La Pulga n’a pris aucune décision alors qu’il est convoité par le FC Barcelone et la MLS. D’ailleurs, un favori se dégagerait très clairement pour la suite de la carrière de Lionel Messi.

Mercato - PSG : Mission impossible pour Barcelone avec Messi https://t.co/v3O2VpvVgC pic.twitter.com/daWbM1608o — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Le PSG tient la corde pour Messi

Comme révélé par Sport , le PSG aurait un avantage certain sur ses autres concurrents pour l’avenir de Lionel Messi. L’Argentin, convaincu de pouvoir encore concourir au plus haut niveau en Europe, pourrait reléguer un potentiel avenir en MLS au second plan. Le FC Barcelone, lui aussi, passerait derrière le PSG pour le moment. Lionel Messi s’entendrait à merveille avec ses coéquipiers dans la capitale et avec la direction. Le septuple Ballon d'Or serait parfaitement heureux à Paris et verrait donc peu de raisons de changer de club alors que son contrat expire en juin prochain.

Une retraite au PSG pour Messi ?