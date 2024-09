Mercato - PSG : Barcelone lui coûte son transfert, il déballe tout !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone a privé le PSG d’un transfert que le club et le joueur souhaitaient au vu des propos tenus par Mikel Arteta en conférence de presse ce lundi. En effet, les dirigeants blaugrana ont pris la décision de ne pas le laisser filer à Paris en raison de la difficulté de trouver un accord pour son transfert au Paris Saint-Germain.

Le PSG l’a lancé dans le grand bain. En 2001, alors qu’il sortait tout juste de La Masia, Mikel Arteta était recruté par le biais d’un prêt par Luis Fernandez, de retour sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain alors âgé de 18 ans s’est éclaté en Ligue 1 avec le club de la capitale qu’il affrontera en tant qu’entraîneur d’Arsenal mardi soir à l’Emirates Stadium dans le cadre de la deuxième journée de la saison régulière de la Ligue des champions.

«C’est très spécial, tout d’abord en raison de ce que je ressens pour ce club»

En conférence de presse ce lundi, Mikel Arteta a partagé son ressenti à l’approche de ce match « spécial » à ses yeux face à son premier club professionnel : le PSG. « C’est très spécial, tout d’abord en raison de ce que je ressens pour ce club, en raison de ma gratitude éternelle, c’est le club qui m’a donné l’opportunité de jouer pour la première fois au niveau professionnel et à quel point j’ai apprécié l’expérience au club, la ville, les coéquipiers, l’entraîneur que j’ai eu et revenir pour les affronter est évidemment quelque chose de très spécial pour moi ».

«Je voulais rester là-bas, mais j’avais, à ce moment-là, un contrat avec Barcelone et ils n’ont pas trouvé d’accord»

L’entraîneur espagnol, formé au FC Barcelone qui l’avait prêté au PSG, aurait bien aimé poursuivre son aventure au Parc des princes à l’époque. Mais cette opération ne dépendait pas de sa volonté .« C’était incroyable. Ronaldinho, Anelka, Okocha, Pochettino, Gaby Heinze, que des joueurs incroyables. Je voulais rester là-bas, mais j’avais, à ce moment-là, un contrat avec Barcelone et ils n’ont pas trouvé d’accord. Je devais faire autre chose. Mais j’étais très heureux là-bas et je voulais y rester. Mais à ce moment-là, j’ai dû faire autre chose. C’est le football ». Par la suite, Arteta a écrit sa légende à Everton et Arsenal après son départ pour les Glasgow Rangers.