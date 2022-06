Mercato : PSG, Barcelone... Le Bayern en remet une couche sur l'avenir de Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Bien que lié au Bayern Munich jusqu'en 2023, Robert Lewandowski ne cache pas ses envies d'ailleurs. Courtisé par le PSG et le FC Barcelone, l'international polonais a bien l'intention de quitter son club dès ce mercato estival. Mais au sein de la formation bavaroise, on ne l'entend pas de cette oreille. PDG du club, Oliver Kahn a confirmé son envie de le garder.

La tension est grande entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Star de la formation bavaroise, l'avant-centre a affiché publiquement ses envies de départ. Courtisé par le PSG cet été, l'international polonais aurait une préférence pour le FC Barcelone. Mais pas question pour le club allemand de se séparer de Lewandowski cet été. « Ouvrir la porte à un départ pour Lewandowski ? Je comprends votre question, mais notre position est claire à ce sujet : le contrat de Robert court jusqu'à l'été 2023. Je considère comme acquis que je verrai Robert à Säbener Straße lorsque la pré-saison commencera le 12 juillet » a confié Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich.

Kahn on Lewandowski: "We're not thinking about that. It's our responsibility to ensure we're as successful as possible. Robert has shown in the past how important he is to this club. He has a contract until 2023 and we're looking forward to the first day of training with him" pic.twitter.com/9TUaOD6uaa