Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone entérine la situation pour Neymar

Publié le 16 mai 2020 à 5h10 par La rédaction

Certaines révélations des médias catalans aujourd’hui laissent clairement devenir que le FC Barcelone a définitivement abandonné le dossier Neymar. Analyse.

Pour la première fois de manière aussi claire, les médias catalans affirment ce que le10sport.com avait analysé, à savoir que le FC Barcelone ne pourrait pas concrétiser le retour de Neymar au prochain mercato estival. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le retour de Neymar au FC Barcelone serait aujourd'hui quasi-impossible.

Le signe que Barcelone a abandonné