Mercato : PSG, Barcelone… C’est confirmé pour Ousmane Dembélé, l’annonce est imminente

Publié le 10 juillet 2022 à 22h10 par Bernard Colas

Agent libre depuis le 1er juillet, Ousmane Dembélé s’est grandement rapproché d’un nouveau contrat avec le FC Barcelone ces dernières heures. Alors que la tendance était à un départ il y a encore quelques semaines, l’attaquant français va finalement rester chez les Blaugrana, et le dénouement est imminent.

Difficile d’imaginer en janvier dernier Ousmane Dembélé renouveler son bail avec le FC Barcelone, et pourtant. Annoncé au PSG et à Chelsea ces dernières semaines, l’attaquant français n’a finalement pas reçu les propositions espérées pour son avenir et se dirige vers une prolongation avec le club culé. Les négociations entre les deux camps ont évolué positivement au fil des mois, et un accord est désormais imminent. Selon la presse espagnole, Ousmane Dembélé va en effet signé un nouveau bail de deux saisons avec le FC Barcelone.

Annonce à venir pour Dembélé

Ce dimanche soir, L’Équipe confirme cette information. Ousmane Dembélé va rapidement parapher un contrat de deux ans avec le FC Barcelone, qui devrait officialiser la nouvelle dans les prochains jours. L’entente serait totale entre le club et son attaquant français, qui va prendre part à la tournée américaine qui débutera le 19 juillet.

Mercato : PSG, Barcelone… Le feuilleton Dembélé connaît enfin son épilogue ⁰ https://t.co/LY90Gsra91 pic.twitter.com/hhHqmfQOnF — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Un salaire qui reste important