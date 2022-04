Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, adaptation… Pochettino dit tout sur les débuts poussifs de Messi !

Publié le 30 avril 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 30 avril 2022 à 21h13

N’ayant pas pu réaliser une saison au niveau des attentes placées en lui pour ses débuts au PSG, Lionel Messi a reçu le soutien de son entraîneur Mauricio Pochettino qui a fait un parallèle avec le FC Barcelone.

Après 21 passés au FC Barcelone où il a gravi les équipes de jeunes à La Masia avant d’évoluer dans l’équipe seniors du club culé et de devenir l’un des joueurs les plus influents de l’histoire du Barça , Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone l’été dernier, soit au moment de l’expiration de son contrat. Messi a donc rejoint le PSG en y signant un bail de deux ans avec une troisième année en option. Cependant, malgré quelques coups d’éclat, Messi ne s’est pas montré régulier et au niveau des attentes placées en l’international argentin et septuple Ballon d’or. Pour son entraîneur et compatriote Mauricio Pochettino, cette longue période d’adaptation est normale.

« Certaines circonstances ne lui ont pas permis de se sentir aussi à l’aise qu’à Barcelone »