Mercato - PSG : Avant le Real Madrid, Mbappé lâche un ultime message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique l'a annoncé en conférence de presse. Kylian Mbappé sera bel et bien titulaire ce samedi pour la finale de Coupe de France face à l'OL. Son ultime match sous le maillot parisien. Avant de faire ses adieux au club de la capitale, mais aussi à la Ligue 1, Mbappé a lâché un message sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé devrait vivre un samedi soir rempli d'émotions. Le joueur de 25 ans va disputer son ultime match sous le maillot parisien face à l'OL. En fin de contrat avec le PSG, il devrait ensuite s'envoler pour l'Espagne pour s'engager avec le Real Madrid.

Luis Enrique vend la mèche ?

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé que Mbappé devrait débuter la finale de Coupe de France à Lille ce samedi. « Est-ce que Kylian Mbappé va jouer demain? Bien sûr » a lâché le coach du PSG.

Mbappé fait ses adieux à la Ligue 1