Mercato - PSG : Aucun doute sur la prochaine recrue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, et le PSG semble avoir déjà prévu du mouvement pour se renforcer. Il a longtemps été question ces derniers jours de l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, mais le club de la capitale aurait finalement bouclé le transfert d'un défenseur gaucher pour cet hiver.

Après avoir vécu un mercato estival très agité avec pas moins de douze nouvelles recrues, que réserve le PSG pour cet hiver ? Le recrutement sera forcément moins fourni qu'en été, mais il semblerait que Luis Campos ait tout de même décidé de s'activer pour garnir les rangs du club de la capitale. Le conseiller sportif du PSG serait notamment très intéressé par le profil de Gabriel Moscardo (18 ans), jeune milieu de terrain brésilien du Corinthians. Mais tout semble relancé dans ce feuilleton...

PSG : Luis Enrique a enterré la polémique Mbappé https://t.co/pXsR5Nr0XV pic.twitter.com/9N3mz7JFgg — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Pas de milieu au PSG ?

Selon les révélations de France Bleu, le PSG serait désormais persuadé qu'il ne sera plus nécessaire de recruter au milieu de terrain cet hiver, compte tenu des retours de blessure anticipés de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz dans ce secteur du jeu. Luis Campos conserve une short-list en cas de pépins de dernière minute en janvier, mais le dirigeant du PSG n'en fait plus une priorité. Et pour cause...

Rothen annonce l'arrivée d'un défenseur