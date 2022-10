Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son transfert, il vide son sac et lâche ses vérités

Publié le 14 octobre 2022 à 21h10

Barré par la concurrence au PSG, Alphonse Areola a dit adieu à son club formateur lors du dernier mercato estival. Le portier international s'est définitivement engagé avec West Ham jusqu'en 2027. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole ce vendredi, le gardien de 29 ans est revenu sur son aventure en Premier League.

Le PSG ne manque pas de gardiens de but. Le club parisien peut compter sur Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ou encore Alexandre Letellier, qui a prolongé son contrat cet été. Difficile pour Alphonse Areola de se faire une place de titulaire. Désireux d'obtenir du temps de jeu, le portier a enchaîné les prêts ces dernières années, au Real Madrid, à Fulham, puis à West Ham.

Areola s'est engagé avec West Ham cet été

Même si Alphonse Areola ne se contentait que de quelques rencontres la saison dernière, les Hammers ont décidé de le conserver et de lever son option d'achat fixée à 12M€. Pourtant depuis le début de l'année, l'international français occupe un rôle de doublure en Premier League. Derrière Lukasz Fabianski dans la hiérarchie, Areola se contente de disputer les matches de Conference League. Il reste, malgré tout, un candidat sérieux pour s'envoler au Qatar et disputer la prochaine Coupe du monde.

« Mon séjour au PSG m'a donné de l'expérience »

Lors d'un entretien à As, Areola est revenu sur son expérience acquise au PSG : « Le fait est qu'avec West Ham, je joue la Conférence League. Pendant mon séjour au PSG et au Real Madrid, j'ai joué au plus haut niveau, ils sont dans la compétition la plus prestigieuse [la Ligue des champions] et cela m'a donné de l'expérience, qui m'aide à jouer avec West Ham en Europe »

« La Premier League ? C'est le championnat le plus intense d'Europe »