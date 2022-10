Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son transfert cet été au PSG, il se lâche

Publié le 19 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Depuis cet été, Fabian Ruiz est donc un joueur du PSG. Déjà annoncé dans la capitale quand Leonardo était en poste, l’Espagnol a fini par venir grâce à Luis Campos. Le milieu de terrain a ainsi quitté Naples pour rejoindre le PSG. Et s’il se sent de mieux en mieux au sein du club de la capitale, ce n’est pas pour autant qu’il oublie l’écurie italienne.

L’un des gros chantiers de l’intersaison au PSG se trouvait au milieu de terrain. Luis Campos avait pour priorité d’entourer mieux Marco Verratti. Ça a été chose faite avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Ce dernier a été acheté à Naples, moyennant 23M€. L’Espagnol fait donc partie de l’effectif de Christophe Galtier, où il se fait petit à petit une place, en témoigne sa belle prestation face à l’OM lors du Classique.

« Je suis très content »

Suite à son transfert au PSG, Fabian Ruiz s’est confié, rapporté par La Gazzetta dello Sport . Le protégé de Christophe Galtier a alors fait le point sur sa situation au sein du club de la capitale, expliquant notamment : « Je suis très content. Au début le changement a été un peu difficile. Je me suis entraîné seul un mois et j’ai dû retrouver la forme physique doucement. Je l’ai retrouvée et chaque jour, je me sens mieux. Je dois continuer à travailler. Le PSG est un super club avec de bons joueurs et c’est mon travail. Aider l’équipe est la chose la plus importante ».

« J’ai un morceau de Naples dans mon coeur »