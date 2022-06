Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa prolongation, Kylian Mbappé annonce deux objectifs XXL

Publié le 24 juin 2022 à 8h45 par Bernard Colas

Alors que son contrat arrivait à terme, Kylian Mbappé a finalement décidé de repousser les avances du Real Madrid afin de prolonger avec le PSG. L’international français, désormais engagé jusqu’en juin 2025, a soif de victoire et s’est déjà fixé deux gros objectifs avec le club de la capitale.

On imaginait déjà Kylian Mbappé sous le maillot blanc du Real Madrid cet été, une année après ses envies de départ, mais le PSG est finalement parvenu à trouver les bons arguments. Après de très longues négociations, l’international français a accepté d’apposer sa signature sur un nouveau bail s’achevant en 2025, devenant ainsi plus que jamais l’élément central du projet QSI, qui entame un nouveau chapitre. Leonardo a déjà quitté le club tandis que Mauricio Pochettino va suivre, laissant leur place respectivement à Luis Campos et très probablement Christophe Galtier. Le PSG espère ainsi se relancer la saison prochaine avec cette nouvelle organisation, et Kylian Mbappé ne cache pas ses objectifs.

« La Ligue des champions, c’est l’objectif clair, affiché, annoncé »