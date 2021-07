Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Ramos, Leonardo a une ouverture pour un nouveau coup XXL !

Publié le 7 juillet 2021 à 21h15 par B.C.

D’après la presse italienne, Leonardo n’aurait pas tiré un trait sur Kalidou Koulibaly, un joueur courtisé par le PSG depuis plusieurs années. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs avoir une fenêtre de tir cet été.

Avec l’arrivée de Sergio Ramos, le PSG frappe un gros coup sur le marché des transferts et disposera de trois arrières centraux de très haut niveau avec Marquinhos et Presnel Kimpembe. Cependant, du changement pourrait encore avoir lieu prochainement. D’après la presse italienne, Leonardo surveillerait toujours la situation de Kalidou Koulibaly, régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années. Le Sénégalais de 30 ans est engagé avec le Napoli jusqu’en juin 2023 et pourrait quitter l'Italie durant l’été, une tendance qui se confirme.

Rencontre décisive pour Koulibaly ?