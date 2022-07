Foot - Mercato - PSG

Après Mukiele, la prochaine recrue de Campos est imminente

Publié le 26 juillet à 20h15 par Thibault Morlain

Ce mardi, le PSG a donc officialisé sa troisième recrue de l’été. Comme attendu depuis quelques jours, c’est Nordi Mukiele qui s’est engagé avec le club de la capitale. Un renfort pour Christophe Galtier, mais il ne devrait pas être le dernier. Très prochainement, c’est Renato Sanches qui devrait débarquer en provenance du LOSC.

Après Vitinha et Hugo Ekitike, c’est donc Nordi Mukiele qui a rejoint le PSG. Ce mardi, le défenseur s’est engagé pour 5 ans avec le club de la capitale. Il quitte ainsi le RB Leipzig pour intégrer l’effectif de Christophe Galtier. Mais Mukiele ne devrait pas être la dernière recrue de l’été au PSG. En effet, Luis Campos s’active pour régler d’autres dossiers.

Plus que quelques détails

Et après Mukiele, c’est Renato Sanches qui serait prochainement attendu au PSG. En effet, comme l’a révélé Footmercato , il n’y aurait plus que quelques détails à régler pour parvenir à un accord avec le LOSC. Cela avancerait donc dans le bon sens et Renato Sanches se rapprocherait ainsi d’un transfert vers le PSG.

🚨Info: Nouveaux contacts prévus dans les prochaines heures entre le PSG et l'Inter pour Skriniar 🇸🇰. Paris est confiant pour que le dossier aille au bout.■ Pour Renato 🇵🇹, il ne reste plus que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert du joueur. pic.twitter.com/jCpDangxCj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 26, 2022

« Renato va partir »