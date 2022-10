Foot - Mercato - PSG

Après Mbappé, le Real tient sa vengeance avec le «nouveau Neymar»

Publié le 1 octobre 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Palmeiras, Endrick serait dans le collimateur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone. Pour devancer Paris et le Barça, la Maison-Blanche aurait plusieurs alliés de poids. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti pourrait se servir de Vinicius Junior, Rodrygo et de Juni Calafat pour rafler la mise avec l'attaquant brésilien.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid était tout proche de chiper Kylian Mbappé au PSG. Alors que le champion du monde français était lié à Paris jusqu'au 30 juin 2022, le club merengue a réussi à avoir un accord de principe avec lui, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Kylian Mbappé était donc parti pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Mais au tout dernier moment, le numéro 7 du PSG a préféré parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris.

Mercato - PSG : Campos est fixé pour ce transfert à 60M€ https://t.co/VkL8olbjHj pic.twitter.com/GE6nuSGb82 — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Juni Calafat, grand spécialiste du marché brésilien

Après l'échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid se retrouve une nouvelle fois face au PSG. En effet, les deux clubs et le FC Barcelone seraient à la lutte pour boucler le transfert d'Endrick, crack brésilien de Palmeiras. Et grâce à la pépite de 16 ans, qui est déjà surnommé « nouveau Neymar » , le Real Madrid aurait de bonnes chances de se venger du PSG.

Vinicius Junior, représenté par la même agence qu'Endrick

Selon les informations d' AS , le Real Madrid aurait plusieurs arguments à faire valoir pour convaincre Endrick de snober le PSG (et le FC Barcelone). D'abord, le Real Madrid de Carlo Ancelotti peut compter sur Juni Calafat, qui est un grand spécialiste du marché brésilien. En effet, le directeur du recrutement merengue a déjà offert à la fois Vinicius Junior et Rodrygo à Florentino Pérez

Rodrygo a tourné une pub avec Endrick