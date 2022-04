Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid s'invite dans ce dossier à 40M€ de Leonardo !

Publié le 10 avril 2022 à 7h45 par D.M.

Le PSG suivrait la situation de Charles De Ketelaere, même s'il serait loin d'être une priorité. Valorisé 40M€, le joueur belge susciterait l'intérêt d'autres grosses écuries européennes.

Les priorités de Leonardo sont connues. Le directeur sportif du PSG aimerait renforcer le milieu de terrain et voudrait s'attaquer à deux internationaux français. Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Paul Pogba (Manchester United) sont annoncés dans le viseur du club parisien. Le responsable brésilien aurait également coché le nom de Charles De Ketelaere (Club Brugge), mais comme le précise RTL Sport Belgique , l'international belge ne serait pas une priorité pour le PSG.

Le Real Madrid et d'autres formations européennes sur une piste du PSG