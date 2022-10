Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Qatar veut frapper fort avec Sergio Ramos

Publié le 4 octobre 2022 à 11h00

Dan Marciano

L'opération prolongations devrait débuter prochainement au PSG. Les dirigeants parisiens espèrent sécuriser l'avenir de ses cadres comme Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Lié au club de la capitale jusqu'en juin prochain, le défenseur espagnol, heureux à Paris, pourrait bien étirer son bail d'une saison. Les négociations devraient débuter dans les prochaines semaines.

Le mercato hivernal approche à grands pas. Mais cette session de transferts ne sera pas la seule priorité de Luis Campos et son équipe. Comme annoncé par L'Equipe il y a quelques jours, le dirigeant du PSG aimerait prolonger le contrat de plusieurs joueurs comme Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Lionel Messi. Dans les prochaines semaines, le club parisien pourrait aussi lancer les négociations avec Sergio Ramos, lié au PSG jusqu'en juin 2023. Agé de 36 ans, le défenseur espagnol revient en forme après être resté sur le côté la saison dernière en raison de blessure récurrentes.

Le PSG veut prolonger le contrat de Sergio Ramos

Directeur d' OK Diario, Eduardo Inda annonce que la volonté du PSG est de prolonger le contrat de Sergio Ramos d'une saison. « Ramos a joué tous les matchs du PSG. L'an dernier, il a joué environ 800 minutes et il en compte déjà plus de 900 cette saison. Au PSG ils sont ravis et l'intention du club est de renouveler le joueur pour une saison » a confié le journaliste sur le plateau d' El Chiringuito.

« Sergio Ramos est très heureux à Paris »

Dans ce dossier, les négociations n'auraient pas encore débuté, mais Sergio Ramos pourrait bien répondre favorablement à la proposition de ses supérieurs. « S ergio Ramos est ravi de la vie, sauf avec Luis Enrique. Il est très heureux à Paris. Vivre à Paris, jouer au PSG, ils te payent très bien... c'est pas mal du tout » a ajouté Inda.

« Il continue à être performant, donc pourquoi ne pas continuer »