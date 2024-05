Mercato - PSG : Après Mbappé, le prochain départ est connu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé ne devrait pas être le seul à quitter le PSG à la fin de cette saison. Actuellement prêté à l'AS Roma, Renato Sanches ne sera pas conservé et devrait retourner à Paris. Problème, Luis Enrique ne compte pas sur lui. Le milieu de terrain portugais pourrait bien poursuivre sa carrière dans un club exotique, en Arabie Saoudite par exemple.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé ne poursuivra pas sa carrière au PSG. En fin de contrat, l'international français se dirige vers le Real Madrid. Un départ qui devrait marquer un tournant dans le projet QSI. Selon le journaliste Jonathan Johnson, un autre transfert devrait être enregistré, celui de Renato Sanches. Prêté cette saison à l'AS Roma, l'international portugais ne figure pas dans les plans de Luis Enrique.

Mercato : Le PSG a choisi son gardien pour l'année prochaine ! https://t.co/ljxKucQot7 pic.twitter.com/YFsv86T2WH — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Luis Enrique ne compte pas sur lui

« Les choses n'ont pas été brillantes pour Renato Sanches, prêté à la Roma cette saison, et il n'est pas facile de voir où il ira ensuite, puisqu'il est prêt à retourner au PSG. Cependant, à l'heure actuelle, il est difficile de savoir ce qu'il adviendra de Sanches. Une chose qui semble probable est qu'il ne fera pas partie de ce que Luis Enrique veut faire la saison prochaine, il est donc logique de supposer qu'il sera sur le départ et à la recherche d'un transfert, mais qui pourrait être intéressé par lui après une période décevante à la fois au PSG et à la Roma, reste à voir » a déclaré le journaliste pour Caught Offside.

« Je verrais bien Sanches chercher une opportunité en Arabie Saoudite »