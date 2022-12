Mercato - PSG : Après l’échec, Pérez prépare sa revanche pour Mbappé

Axel Cornic

En fin de saison dernière Kylian Mbappé a fait un choix fort, en signant un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Tout le monde le voyait en effet rejoindre le Real Madrid, qui ne semble pas vraiment avoir très bien pris cet échec cuisant. C’est le cas du président Florentino Pérez, qui commencerait pourtant à digérer la chose après la grande Coupe du monde du Français.

Personne ne refuse le Real Madrid. Considéré comme le meilleur club au monde, il est pour beaucoup une consécration... mais pas pour Kylian Mbappé. En tout cas pas pour le moment, puisque la star française pouvait rejoindre les Merengue en fin de saison dernière, mais a finalement prolongé avec le PSG.

Équipe de France : Ce geste improbable de l'Argentine pour chambrer Mbappé (vidéo) https://t.co/IO0K8AGzIG pic.twitter.com/AiHOga77nT — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

A Madrid, on a eu du mal à pardonner

Un véritable coup dur pour les Madrilènes et surtout Florentino Pérez, qui semblait proche de Mbappé et de son entourage. La cérémonie du dernier Ballon d’Or a d’ailleurs montré le froid installé entre les deux, qui se sont ostensiblement ignorés et ont assuré avoir tourné la page.

Pérez commencerait à changer d’avis