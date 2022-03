Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le Real Madrid, Doha lance la nouvelle phase du projet QSI !

Publié le 19 mars 2022 à 22h15 par D.M.

Immédiatement après l'élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions, les responsables basés à Doha ont lancé des réunions pour évoquer la suite du projet parisien.

En 2011, Qatar Sports Investments rachetait le PSG avec l’objectif de vite remporter la Ligue des champions. Les années sont passées, mais le palmarès du club parisien sur la scène européenne reste inchangé. La formation n’a pas fait mieux qu’une finale en 2020 sous les ordres de Thomas Tuchel. Cette année encore, le PSG a connu une nouvelle désillusion, malgré la présence de nombreuses stars dans le groupe. Eliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, alors qu’il semblait dominer les débats, le club de la capitale pourrait changer en profondeur à la fin de la saison.

Doha a déjà lancé des réunions pour évoquer la suite du projet