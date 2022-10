Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la tempête, le Qatar veut tout mettre à plat avec Mbappé

Publié le 18 octobre 2022 à 20h30

Axel Cornic

Avant le Classico face à l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a connu une semaine très mouvementée. La faute à un supposé mal-être de Kylian Mbappé, qui après avoir prolongé son contrat en mai dernier, aurait l’intention de claquer la porte le plus vite possible. Le principal intéressé a pris la parole pour évoquer ce sujet, mais les propriétaires du PSG semblent en attendre plus.

Alors qu’il semblait être à deux doigts de rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat, Kylian Mbappé a prolongé un peu à la surprise générale avec le PSG. Un évènement qui a calmé les rumeurs autour de son avenir... pour quelques mois seulement. Depuis la fin du mercato estival, la star française semble en effet trainer son spleen et serait agacé par les décision prises par ses dirigeants, ainsi que par des promesses non tenues.

Transferts - PSG : Le Qatar avait promis un mercato de folie à Mbappé https://t.co/LzKsJGsQeu pic.twitter.com/Jj8KTTmmUV — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

« Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier »

Après un Classico remporté face à l’OM au Parc des Princes, Kylian Mbappé a pris la parole pour s’expliquer face aux nombreuses informations qui ont circulé au sujet de son avenir. « Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier » a déclaré la star du PSG, aux journalistes présents en zone mixte. « On est tombés des nues quand on l'a appris (…) C'est complètement faux et je suis très content ».

Le Qatar derrière cette sortie de Mbappé ?

D’après les informations de RMC Sport , cette sortie aurait été voulue par le principal intéressé, mais aurait également été conseillée par le PSG. Du côté de Doha on voudrait d’ailleurs éteindre au plus vite tout incendie et soigner les relations avec Mbappé ainsi que son entourage, afin d’éviter qu’un tel évènement ne se reproduise à l’avenir.

Une réunion au sommet pour clarifier la situation

Cela devrait donc passer par une réunion qui devrait se terni dans les prochains jours entre Kylian Mbappé, ses représentants et les dirigeants du PSG. En attendant, la cérémonie du Ballon d’Or a été le théâtre de scènes assez cocasses entre Mbappé et Florentino Pérez, qui ne semble pas avoir digéré son arrivée manquée au Real Madrid et qui à en croire plusieurs sources, l’aurait totalement ignoré.