Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hakimi, Leonardo passe à l'action pour la suite de son recrutement !

Publié le 27 juin 2021 à 21h45 par La rédaction

Alors que les dossiers Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma devraient bientôt être bouclés, le PSG et Leonardo continuent d’être actifs sur le marché des transferts. Pour renforcer de nouveau l’effectif parisien, le PSG ciblerait actuellement un défenseur central ainsi qu’un attaquant.

Le PSG connaît pour l’instant un début de mercato estival plutôt chargé, à l’image de l’arrivée de Georginio Wijnaldum et des futures officialisations d’Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Des recrues très intéressantes qui vont venir renforcer l’effectif parisien, mais attention, Leonardo et la direction parisienne ne comptent pas s’arrêter là. Pour offrir une équipe très compétitive à Mauricio Pochettino, le PSG continuerait à cibler des joueurs. Aux dernières nouvelles, le club parisien aurait des pistes concrètes à deux postes précis.

Le PSG cible un défenseur central et un attaquant

En effet, d’après les informations de Saber Desfarges, le PSG aurait des pistes réelles pour le poste de défenseur central, mais aussi celui d’attaquant. Des nouvelles arrivées de taille sont donc attendues à Paris, avec notamment en défense la piste de Sergio Ramos qui semble se rapprocher de jour en jour du PSG. Pour l’attaquant, le dossier Moise Kean n’a toujours pas été réglé du côté de Leonardo, tandis que al piste Joaquin Correra est évoquée depuis quelques heures. À suivre...