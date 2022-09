Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Cristiano Ronaldo, un entraîneur recale... Mauro Icardi

Publié le 2 septembre 2022 à 22h10 par Pierrick Levallet

Indésirable, Mauro Icardi pourrait bien quitter le PSG dans les prochains jours. Luis Campos continuerait de travailler sur son départ malgré la fermeture du mercato en France. D’ailleurs, l’attaquant argentin aurait pu rejoindre le Sporting CP cet été. Mais il aurait été recalé par Ruben Amorim, à l’instar d’un certain Cristiano Ronaldo.

Si le mercato vient de fermer ses portes en France, Luis Campos n’en a cependant pas terminé avec son opération dégraissage. Le conseiller sportif du PSG espère encore boucler quelques départs dans les prochains jours, comme celui de Mauro Icardi. L’Argentin n’entre pas vraiment dans les plans de Christophe Galtier et son salaire est trop important. Luis Campos souhaiterait donc s’en débarrasser afin d’alléger la masse salariale. Et il aurait pu l’envoyer au Portugal.

Ruben Amorim a recalé Mauro Icardi...

Selon les informations de SIC Noticias , Mauro Icardi aurait été proposé au Sporting CP. Cependant, l’attaquant du PSG aurait été recalé par Ruben Amorim. Les conditions économiques et les détails de l’opération n’auraient même pas été discutées. L’entraîneur du Sporting CP ne souhaitait pas recruter Mauro Icardi et l’a immédiatement fait savoir.

... Et Cristiano Ronaldo