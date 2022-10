Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé comme successeur de Galtier, Conte a un boulevard devant lui

Publié le 19 octobre 2022 à 00h30

Axel Cornic

A peine arrivé, Christophe Galtier voit déjà son avenir sur le banc du Paris Saint-Germain faire débat, avec un possible départ déjà évoqué pour la fin de la saison. Des pistes prestigieuses sont évoquées pour lui succéder et si Zinedine Zidane reste le favori du Qatar, Antonio COnte pourrait également être une option viable.

Cet été, lorsqu’il a remplacé Mauricio Pochettino au pied levé, Christophe Galtier semblait être une solution intéressante. Le PSG annonçait en effet vouloir changer son image, devenir moins bling-bling t l’ancien de l’OGC Nice et du LOSC collait bien avec ce projet. Pourtant, son avenir est déjà remis en question.

Mercato - PSG : Le Qatar demandait une réaction, Mbappé a répondu https://t.co/k1YkMZQpge pic.twitter.com/iEWY1S6UFA — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Conte, une option pour le PSG

Plusieurs sources parlent en effet d’un possible départ à la fin de la saison et une piste se détache déjà pour le remplacer. Selon Gianluca Di Marzio, c’est Antonio Conte qui pourrait s’assoir sur le banc du PSG. Mais l’Italien serait également suivi par d’autres clubs, comme la Juventus.

La Juve pas vraiment dans le coup

Le PSG doit-il vraiment craindre la concurrence de la Juve, dont Antonio Conte a été joueur, capitaine et entraineur par le passé ? D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , un retour de Conte à Turin semble compliqué pour le moment. Les relations avec les dirigeants bianconeri seraient toujours fraiches et cela serait surtout le cas avec le président Andrea Agnelli.

« Ces rumeurs sont irrespectueuses »