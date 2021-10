Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria s’enflamme pour l’arrivée de Leo Messi !

Publié le 24 octobre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il évolue désormais avec Leo Messi au PSG, Angel Di Maria ne cache pas sa joie face à cette association qu’il estime être un accomplissement.

Profitant de la fin de son contrat au FC Barcelone et de l’incapacité du club catalan à le prolonger en raison de ses soucis financiers, le PSG s’est attaché les services de Leo Messi cet été en lui faisant parapher un contrat de deux ans assorti d’une troisième année supplémentaire en option. Ainsi, le club de la capitale s’est constitué un trio offensif de rêve avec les présences de l’Argentin, de Kylian Mbappé et de Neymar. Et de son côté, même s’il se retrouve avec moins de temps de jeu qu’avant, Angel Di Maria ne cache pas sa joie de travailler aux côtés de Leo Messi au quotidien.

«C'est l'une des choses qui me manquait»