Mercato - PSG : André Onana en rajoute une couche sur le PSG !

Publié le 18 décembre 2019 à 8h15 par T.M. mis à jour le 18 décembre 2019 à 8h16

Cet été, avant de recruter Keylor Navas, Leonardo avait tenté d’attirer André Onana au PSG. Si le Camerounais est finalement resté à l’Ajax Amsterdam, il s’est à nouveau confié sur le club de la capitale.

Le PSG semble enfin avoir résolu ses problèmes de gardien. En effet, après de longs mois de recherche, Keylor Navas est venu apporter une énorme sérénité sur la ligne de buts. Leonardo ne s’est donc pas trompé en allant chercher le Costaricien qui était dans l’ombre de Thibaut Courtois au Real Madrid. Toutefois, Navas n’aurait pas été le premier choix du directeur sportif du PSG. En effet, dernièrement, André Onana, portier de l’Ajax Amsterdam, avait révélé des approches de Leonardo, mais cela n’avait finalement abouti à rien.

« Le temps nous dira »