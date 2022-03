Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti fait passer un message à Mbappé après la victoire du Real Madrid !

13 mars 2022

Alors que le Real Madrid est parvenu à éliminer le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti s’est prononcé sur les conséquences de cette victoire sur le prochain mercato, et notamment dans le dossier Mbappé.

Malgré sa victoire à l’aller et sa domination pendant une grande partie du match retour au Santiago Bernabéu, le PSG n’est pas parvenu à décrocher son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une nouvelle désillusion européenne qui pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Kylian Mbappé, libre à l’issue de la saison. À Madrid, on espère enfin boucler la signature de l’international français, grande priorité de Florentino Pérez depuis plusieurs années. Cependant, Carlo Ancelotti a estimé ce dimanche en conférence de presse que la victoire obtenue face au PSG n’aura pas de conséquences directes sur le mercato estival, évoquant notamment les dossiers Mbappé, Haaland et Rüdiger.

« L'histoire de ce club, sa tradition, parle d’elle-même »