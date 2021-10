Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi propose une fortune à Kylian Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Même si son avenir au PSG semble plus que jamais incertain, Kylian Mbappé devrait prochainement recevoir une offre de prolongation de contrat pour le moins colossale avec un gros salaire à la clé.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Kylian Mbappé jetait un gros froid sur son avenir au PSG alors que son contrat prendra fin en juin prochain : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », a indiqué Mbappé, qui souhaitait rejoindre le Real Madrid durant le mercato estival. Mais Nasser Al-Khelaïfi n’a pas dit son dernier mot avec l’attaquant français du PSG.

Un contrat de 36M€ par an pour Mbappé ?

Comme l’a annoncé le journaliste italien Nicolo Schira jeudi, le PSG prévoirait de sortir l’artillerie lourde afin de convaincre Kylian Mbappé de continuer l’aventure au Parc des Princes la saison prochaine, et souhaite ainsi lui proposer un contrat avec un salaire annuel de 36M€. Une rémunération qui permettrait à Mbappé d’atteindre le même niveau salarial qu’un certain Neymar. Reste à savoir s’il acceptera…