Mercato - PSG : Une offensive lancée par le Qatar pour remplacer Leonardo ? La réponse

Publié le 16 mars 2022 à 0h15 par Th.B.

Bien que Fabio Paratici semble être une option prise en considération pour la succession de Leonardo, le directeur sportif de Tottenham n’aurait pas encore entamé de discussions avec le PSG.

Ces derniers jours, il est question d’un intérêt du comité de direction du PSG pour Fabio Paratici. En effet, alors que la position de Leonardo aurait été grandement fragilisée par le nouvel échec du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, les décideurs du PSG songeraient sérieusement à tenter leur chance avec le directeur sportif de Tottenham. Une piste de longue date puisque Fabio Paratici aurait été approché l’été dernier avant que ce dernier accepte de relever le challenge Tottenham. Pour autant, Antonio Conte affirme que le dirigeant des Spurs cultive le désir de poursuivre au sein du club londonien. « Nous parlons de quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans à la Juventus et qui a très bien travaillé et veut très bien travailler pour Tottenham ».

Pas de discussions entre Paratici et le PSG