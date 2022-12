Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’attend à Paris, il prolonge son contrat

Thomas Bourseau

Alors qu’il est officiellement sous contrat à Manchester United que jusqu’en juin prochain, Marcus Rashford serait à présent contractuellement lié aux Red Devils jusqu’à l’été 2024. De quoi contrarier les plans du PSG.

Marcus Rashford est le meilleur buteur de Manchester United cette saison avec ses 8 buts toutes compétitions confondues. Du haut de ses 25 ans et de ses participations aux deux dernières Coupes du monde de l’Angleterre, Rashford s’est fait un nom sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG où le président Nasser Al-Khelaïfi a fait passer le message suivant pendant le Mondial au Qatar à Sky Sports. « Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? ».

Al-Khelaïfi ouvrait la porte à une arrivée libre de Rashford l’été prochain

« Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons ». a confié le président du PSG à Sky Sports il y a deux semaines de cela.

Marcus Rashford prolongé jusqu’en 2024.