Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Galtier... Zinedine Zidane a bien recalé le Qatar

Publié le 22 juin 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a définitivement mis fin à la piste Zinedine Zidane pour l’après-Pochettino. Dans un entretien accordé au Parisien, le président du PSG annonce que le technicien français ne débarquera pas dans la capitale cet été, tout en certifiant n’avoir jamais discuté avec lui. Pourtant, le Qatar est bel et bien passé à l’action pour Zizou, sans trouver les bons arguments.

Le feuilleton Zidane est officiellement terminé. Après plusieurs semaines de rumeurs et moultes rebondissements, Nasser Al-Khelaïfi a confié ce mardi dans un entretien accordé au Parisien que l’ancien entraîneur du Real Madrid ne prendrait pas la succession de Mauricio Pochettino dans les prochains jours. « On a choisi une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place », a expliqué le président du PSG, faisant allusion à Christophe Galtier, pour qui les négociations sont en cours avec l’OGC Nice : « On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts. » Une révélation qui n’en est pas vraiment une puisque le10sport.com vous annonçait dès le 10 juin dernier, lorsqu’un accord de principe était pourtant évoqué par plusieurs médias, que Zidane avait repoussé les avances parisiennes, faisant de Galtier le grand favori.



Mais Nasser Al-Khelaïfi est allé plus loin en assurant qu’aucune offensive n’avait été lancée pour Zinedine Zidane, libre depuis l’été dernier. « J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui. Quand je dis « nous », c’est le PSG. Moi, je suis le président du PSG et je n’ai jamais discuté avec lui. » Une manière pour le président du Paris Saint-Germain de placer Christophe Galtier dans de bonnes conditions avant sa nomination, mais surtout de faire oublier l’échec des Qataris.

Le PSG a bien tenté sa chance avec Zidane

En effet, Zinedine Zidane était bel et bien le grand objectif du Qatar après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé. Un dossier qui dure depuis maintenant deux années comme vous l’a dévoilé le10sport.com durant cette période. Le PSG disposait d’un atout de taille en la personne d’Alain Migliaccio, conseiller historique du Français, poussant ouvertement pour le projet parisien jusqu’à faire douter le principal intéressé, ne fermant plus la porte à une arrivée dans la capitale ces derniers mois. Ainsi, les contacts ont bien existé entre le clan Zidane et le Qatar, prêt à tout pour convaincre l’ancien numéro 10 tricolore d’accepter le poste.

« Pour la première fois, Nasser Al-Khelaïfi a pris un râteau »