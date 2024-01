Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une promesse, un transfert prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, l'incertitude règne au sujet du transfert de Gabriel Moscardo au PSG. Il faut dire qu'alors que tout était bouclé, un problème visite médicale relance tout et fait hésiter la direction parisienne. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi a donné sa parole au milieu de terrain du Corinthians.

Cet hiver, le PSG a enrôlé Lucas Beraldo, mais attend toujours pour Gabriel Moscardo. Et pour cause, alors que son transfert était bouclé, le milieu de terrain du Corinthians a eu un problème lors de la visite médicale. Un problème au pied a été révélé et une opération est donc prévue, ce qui sème le trouble sur son transfert au PSG.

Al-Khelaïfi donne sa parole à Moscardo

En effet, pour le moment rien n'est officiel, mais d'après les informations de Bruno Andrade, journaliste d' UOL Esporte , Nasser Al-Khelaïfi a donné sa parole à Gabriel Moscardo qu'il signerait au PSG durant le mois de janvier. Il faut dire que le président du PSG apprécie grandement le milieu de terrain brésilien.

«Nous croyons beaucoup en lui et en son potentiel»