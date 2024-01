Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait un voeu pour l'avenir de Zaïre-Emery

La rédaction

Du haut de ses 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery fait forte impression cette saison. Éblouissant sous les couleurs du PSG, le titi parisien devrait signer un nouveau contrat de cinq ans avec le club de la capitale lorsqu'il atteindra sa majorité. En tout cas, le boss du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, compte tout faire pour conserver sa coqueluche le plus longtemps possible.

Warren Zaïre-Emery est un phénomène de précocité. En l'espace quelques mois seulement, le titi parisien, âgé de tout juste 17 ans, s'est déjà imposé comme un élément incontournable dans le dispositif de Luis Enrique au PSG et a également fêté sa première sélection avec l'équipe de France, devenant ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot des Bleus depuis l'après-guerre.

Une prolongation de contrat à venir pour Zaïre-Emery ?

Et forcément, le PSG compte bien garder sa coqueluche au chaud le plus longtemps possible. Comme le10sport.com vous l'a révélé, un accord total a été trouvé pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Reste maintenant à trouver le bon moment pour l'annoncer. Dans un entretien accordé au Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a indiqué avoir toujours « confiance » dans ce dossier.

«Warren doit devenir le Steven Gerrard du club»