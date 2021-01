Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est sur le point de perdre un gros dossier…

Publié le 29 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a des vues depuis un bon moment sur Houssem Aouar, et plus particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi, la Juventus prendrait une avance considérable dans ce dossier.

« Honnêtement, je ne regarde pas le mercato. Je suis ici et j'essaie de progresser personnellement en faisant la plus belle saison possible. Bien sûr, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais je suis très motivé pour apporter le plus à l’équipe », indiquait Houssem Aouar en décembre dernier sur les nombreuses spéculations à son sujet. Pourtant, en coulisses, Nasser Al-Khelaïfi n’en démord pas et rêve d’attirer Houssem Aouar au PSG comme le10sport.com vous l’avait révélé il y a déjà plus d’un an. Mais le milieu de terrain de l’OL pourrait finalement prendre la direction de l’étranger…

La Juve prend les devants pour Aouar

En effet, Sky Italia a annoncé ces dernières heures que la Juventus avait repris contact avec l’entourage d’Houssem Aouar qui partagele même agent que Marley Aké, qui vient justement de quitter l’OM pour le club italien. Et le PSG pourrait donc rapidement être dépassé par la Vieille Dame dans ce dossier.