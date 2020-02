Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est déjà fixé pour Pep Guardiola !

Publié le 18 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’option Pep Guardiola est présente dans l’esprit du PSG, le technicien catalan aurait d’ores et déjà décidé de ne pas quitter Manchester City en fin de saison malgré la sanction infligée par l’UEFA.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en décembre dernier, le tandem Xavi-Pep Guardiola est le grand fantasme des hautes instances qataries du PSG pour assurer la succession de Thomas Tuchel, dont le contrat court jusqu’en juin 2021 au Parc des Princes. D’ailleurs, une grande nouvelle est tombée vendredi et pourrait clairement faire les affaires du PSG : Manchester City a été sanctionné par l’UEFA et sera privé de toute participation à une compétition européenne pour les deux prochaines années. Mais faut-il croire à un départ de Guardiola pour autant ?

Guardiola ne voudrait pas bouger

Comme l’a révélé The Times lundi, Pep Guardiola aurait déjà informé la direction de Manchester City qu’il ne bougerait pas en fin de saison, et ce même si cette sanction de l’UEFA venait à être confirmée après l’appel. D’ailleurs, le technicien catalan aurait déjà fait part de cette envie à ses joueurs, et Nasser Al-Khelaïfi devrait donc avoir du mal à attirer Guardiola au PSG dans l’immédiat.