Mercato - PSG : Achraf Hakimi prêt à dire oui à Leonardo ?

Publié le 19 avril 2020 à 18h45 par Th.B.

Pour remplacer Thomas Meunier dont le contrat arrivera à expiration au mois de juin, Leonardo ferait d’Achraf Hakimi l’une de ses priorités dans ce secteur de jeu. Et le latéral du Real Madrid pourrait accepter de débarquer au PSG.

« Il faut patienter. Après cette urgence qu’est le coronavirus, nous parlerons avec le Real Madrid et le Borussia Dortmund », confiait Alejandro Camano dernièrement. Ainsi, l’agent d’Achraf Hakimi révélait que des discussions avec avec le Borussia Dortmund, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison, et le Real Madrid, club auquel il appartient auront lieu. Le PSG serait en embuscade dans ce dossier. En quête d’un latéral droit pour succéder à Thomas Meunier alors que son contrat touchera à sa fin cet été, Leonardo aurait coché le nom d’Achraf Hakimi dans sa short-list, et semblerait en avoir fait une priorité.

Achraf Hakimi intéressé par le projet du PSG ?