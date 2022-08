Foot - Mercato - PSG

PSG : À peine arrivé, Renato Sanches fait déjà une victime

Publié le 5 août 2022 à 23h10 par Pierrick Levallet

Cherchant à dégraisser son effectif cet été, le PSG voudrait se débarrasser de plusieurs joueurs. Idrissa Gueye pourrait bien être l’un d’eux. Alors qu’il est question d’un retour à Everton pour le Sénégalais, le milieu de terrain de 32 ans serait victime de l’arrivée de Renato Sanches puisqu’il viendrait d’intégrer le loft de Luis Campos.

Cet été, le PSG a prévu un recrutement intelligent visant à renforcer efficacement l’effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, le club de la capitale a officialisé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Mais en plus de son recrutement, Luis Campos chercherait à dégraisser l’effectif du PSG cet été. Plusieurs joueurs seraient ainsi concernés par ce grand ménage. Le conseiller sportif parisien a d’ailleurs mis en place un loft dans lequel placer les indésirables afin de les pousser vers la sortie. Et un nouveau nom viendrait de l’intégrer.

Gueye intègre le loft de Campos...

Comme le rapporte L’Equipe , Idrissa Gueye ne s’est pas entraîné avec le premier groupe ce vendredi matin au Camp des Loges. Suite à l’arrivée de Renato Sanches, le milieu de terrain sénégalais aurait intégré le deuxième groupe, celui constitué par les indésirables du PSG comme Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Rafinha ou encore Thilo Kehrer. À peine arrivé, Renato Sanches serait en train de pousser Idrissa Gueye vers la sortie.

... et se rapproche d’un retour à Everton

Par ailleurs, le joueur de 32 ans se rapprocherait de plus en plus d’un retour à Everton cet été. D’après Fabrizio Romano, le club de Premier League serait sur le point de boucler le transfert d’Idrissa Gueye. Les derniers détails seraient en train d’être réglés. Idrissa Gueye ne devrait donc pas rester bien longtemps dans le loft de Luis Campos.