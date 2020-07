Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on doit se faire une raison pour Bennacer...

Publié le 19 juillet 2020 à 18h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain souhaitent absolument recruter Ismaël Bennacer, mais les choses vont être très compliquées.

Cet été, Leonardo souhaite recruter au moins un milieu de terrain. Selon nos informations, sa priorité n’est autre que Sergej Milinkovic-Savic et des négociations ont déjà été ouvertes avec la Lazio. A Doha, on lorgne pourtant un tout autre profil. Comme nous vous l’avons révélé, les propriétaires du PSG veulent Ismaël Bennacer. Ce dernier a été la grande révélation de la dernière CAN et réalise des très belles choses depuis son arrivée au Milan AC.

Le Milan AC n'a aucune intention de vendre Bennacer